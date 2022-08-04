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Анна Семенович рассказала о применении ретуши на своих фото

Певица Анна Семенович заявила, что никогда не скрывала применения ретуши на своих фото

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович рассказала о применении ретуши на своих фото. Об этом она рассказала в интервью изданию «А теперь внимание!».

В беседе журналисты напомнили 42-летней знаменитости об опубликованном в ее соцсетях снимке, на котором она позировала на яхте в купальнике и прозрачной кофте. Тогда многие подписчики обратили внимание на неестественные очертания ее ног и заподозрили звезду в применении фотошопа, о чем написали в комментариях под фото.

«Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки, — заявила певица. — Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку. Почему нет? Это мое право».

В то же время поп-исполнительница отметила, что никогда не ретуширует свои ноги. «Они у меня прекрасные, могу разве что животик подобрать», — уточнила артистка.

В июле Анна Семенович показала лицо после инъекций филлеров в кабинете у косметолога. Певица посетила косметологическую клинику в Москве и рассказала в своих соцсетях, что у нее в планах пройти процедуру BBL. После упомянутой манипуляции звезда поделилась с поклонниками видео, показав как врач-косметолог делает ей уколы в подбородок.

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Карина Черных
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