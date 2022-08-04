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Создатели S.T.A.L.K.E.R. отказались комментировать слив игры в сеть

В GSC Game World отказались комментировать слухи о сливе S.T.A.L.K.E.R. в сеть

Скриншот: игра «S.T.A.L.K.E.R.»

Создатели игровой серии S.T.A.L.K.E.R. отказались отвечать на вопросы о появлении в сети консольной версии игры. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Журналисты медиа обратили внимание на поклонников серии S.T.A.L.K.E.R., которые заметили слив в сети якобы консольной версии игры и попросили разработчиков прокомментировать ситуацию. В официальном канале Discord представители GSC Game World заметили, что «не комментируют слухи». «Вы всегда можете следить за нашими официальными ресурсами, важную, на наш взгляд, информацию мы обязательно разместим», — заявили разработчики.

Тем не менее в украинской студии прокомментировали сообщение о том, что вместе с игрой в сети оказались персональные данные сотрудников GSC. «Мы в курсе сложившейся ситуации. Нашлись люди, которые распространяют персональную информацию наших сотрудников, которая может находиться в открытом доступе», — подчеркнули разработчики. В компании заверили пользователей, что будут приняты соответствующие меры.

В начале августа пользователи соцсетей обратили внимание, что в сети оказалась сборка консольной версии S.T.A.L.K.E.R. Опубликовавший архив с игрой инсайдер заметил, что утечка состоялась, так как некоторые сотрудники студии не разделяют официальную позицию GSC относительно геймеров из России.

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Андрей Ставицкий
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