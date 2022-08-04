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Ювелирный бренд Tous вновь открылся в России

Семь магазинов ювелирного бренда Tous вновь открылись в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Tous

Испанский ювелирный бренд Tous вернулся на российский рынок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сотрудников компании.

Известно, что семь магазинов указанной марки вновь открылись в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в течение августа возобновят работу и другие бутики ретейлера.

В России также открылись торговые точки шведского бренда одежды, аксессуаров и обуви H&M. В частности, на данный момент для покупателей доступны магазины в столичных торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк».

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Помимо этого, генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.

5 марта о приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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Майя Пономаренко
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