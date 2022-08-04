Россия заявила о нападениях украинских военных на ядерные объекты

Представитель МИД России заявил о нападениях украинских военных на ядерные объекты

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий в беседе с РИА Новости заявил в ходе выступления на Обзорной конференции ДНЯО о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны.

По его словам, 4 марта украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции, а 9 марта украинцы взорвали линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС.

По его словам, РФ информировала об этом МАГАТЭ.

Ранее Вишневецкий заявил, что существует риск провокаций на ядерных объектах Украины. Кроме того, по его словам, действия Вооруженных сил России на Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, преследуют целью защиту объектов от провокаций, риск которых существует.