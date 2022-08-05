В ДНР сообщили о боевых действиях в Артемовске

Штаб теробороны ДНР заявил о боевых действиях в городской черте Артемовска

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о боевых действиях в Артемовске, передает РИА Новости.

По данным штаба теробороны, союзные силы ведут бои в городской черта Артемовска. Там же добавили, что на данный момент войска ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили 266 населенных пунктов, среди которых поселок Гладосово.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко отметил, что военнослужащие продолжают плановую работу по освобождению Соледара и Артемовска. В районе последнего, по словам офицера, ведется разведка для выявления огневых точек противника.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о входе союзных сил в населенный пункт.