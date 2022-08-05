По трем регионам Северного Кавказа запустят туристический авиамаршрут

Авиамаршрут из Москвы запустят по трем регионам Северного Кавказа в 2023 году

Восьмидневный авиамаршрут из Москвы по трем региона Северного Кавказа — Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. — могут запустить в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы делаем сейчас национальный маршрут совместно со Ставропольским краем и Осетией. Маршрут будет "все включено" от Минвод до Владикавказа: в Минводы прилетел, двое суток в Ставропольском крае. Называться он будет "Северный Кавказ: города, горы, гостеприимство"», — рассказал министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуко.

По его словам, если маршрут согласуют с Ростуризмом, его запустят в следующем году.

Министр пояснил, что в течение восьми дней туристы смогут осмотреть все три региона. «Города — это Ставропольский край в большей степени, города Кавминвод. Горы — это Кабардино-Балкария — три дня, две ночи. А гостеприимство — оно, конечно, на всем Кавказе, но Осетия особенно это умеет делать. А после — вылет обратно в Москву», — сказал Шогенцуков.

