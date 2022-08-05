Путин не обсудил с Эрдоганом закупку Bayraktar у Турции

Песков заявил, что Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку беспилотников Bayraktar у Турции

Президент Владимир Путин не обсуждал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос возможного производства в России или закупки у Турции беспилотников Bayraktar. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА новости.

«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, обсуждали ли лидеры стран турецкие беспилотники Bayraktar.

Встреча Путина и Эрдогана в санатории «Русь» в Сочи продолжалась более четырех часов. На переговорах планировалось затронуть темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

Ранее глава оборонпрома Турции Исмаил Дамир заявил, что на данный момент Анкара не рассматривают вопрос возможного сотрудничества с Россией по производству Bayraktar.