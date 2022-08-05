Банки назвали крепкий рубль головной болью

Bloomberg: укрепление рубля стало головной болью для западных банков

Нечасто можно услышать, как банкиры смущаются резкого увеличения прибыли. Но исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль говорил почти раздраженно, называя одним из источников высоких доходов банка Россию, пишет Bloomberg.

«Мы, конечно, рады сообщить о рекордных результатах. Мы увидели необычайно высокий вклад в это от бизнеса из России и беспрецедентное укрепление рубля по отношению к евро», — сказал он. Укрепление рубля стало еще одной головной болью на фоне попыток западных банков уйти из страны, отмечает издание.

Компании, которые решили быстро свернуть бизнес в стране после начала спецоперации, понесли огромные убытки. Так, французский Societe Generale подтвердил убытки в размере 3,3 миллиарда евро из-за продажи актива в России. Другие, действовавшие медленнее, столкнулись с ростом риска и скачком прибыли. Вопрос в том, могут ли эти успехи побудить банки затягивать с ликвидацией активов или даже удерживать свой российский бизнес, рассуждают эксперты.

Российская валюта выросла примерно на 40 процентов как по отношению к доллару, так и по отношению к евро во втором квартале этого года. На этом фоне Райффайзенбанк втрое нарастил прибыль в России по итогам первой половины года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.