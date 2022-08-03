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Банк Societe Generale потерял миллиарды евро из-за продажи бизнеса в России

Убыток Societe Generale от продажи Росбанка составил 3,3 миллиарда евро

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французский банк Societe Generale зафиксировал чистый убыток во втором квартале из-за продажи бизнеса в России. В апреле-июне он составил 1,48 миллиарда евро по сравнению с прибылью в 1,44 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности.

В мае Societe Generale продал Росбанк и свой страховой бизнес в России инвестиционной компании миллиардера Владимира Потанина «Интеррос». В связи с этой сделкой банк зафиксировал доналоговый убыток в размере 3,3 миллиарда евро.

В целом операционная прибыль финансовой организации выросла с 2,01 до 2,39 миллиарда евро. Чистый банковских доход (аналог выручки) взлетел на 12,8 процента, до 7,065 миллиарда евро. С начала года Societe Generale потерял в капитализации, она сократилась на 26,2 процента — до 16,79 миллиарда евро.

По данным Bloomberg, из-за кризиса на Украине европейские банки понесли по меньшей мере семь миллиардов долларов убытков.

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Платон Щукин
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