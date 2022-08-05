Показана связь между загрязнением воздуха и аутизмом

В Университете Дьюка показали связь между загрязнением воздуха, бедностью и аутизмом

Ученые Университета Дьюка (США) показали, что загрязнение воздуха, обычное для городских условий, может приводить к нарушениям в развитии мозга и социальном поведении, вызывая такие неврологические состояния, как аутизм. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

В ходе экспериментов специалисты помещали беременных самок мышей в условия загрязненного воздуха, в котором содержались частицы выхлопных газов дизельных двигателей. Ближе к концу беременности животных подвергали дополнительному стрессовому фактору — недостатку материалов для строительства гнезда.

Результаты показали, что мыши-матери, подвергшиеся стрессу, по-прежнему ухаживали за детенышами так же тщательно, как это делали животные в обычных условиях. Однако детеныши мужского пола переставали правильно воспринимать социальные сигналы на протяжении всей жизни. Например, они избегали общества других мышей и предпочитали проводить время с желтой резиновой уткой. Во взрослом возрасте мыши, которые ранее были необщительными, наоборот, усилили свою коммуникативность.

Исследователи выяснили, что у мужского потомства наблюдался избыток синапсов в передней поясной коре — области, важной для социальных взаимоотношений. Это может объяснять повышенный уровень застенчивости, однако пока неизвестно, как стрессовые факторы изменяют нормальное развитие мозга. Авторы работы предполагают, что ключевую роль в этом играет микроглия — иммунные клетки центральной нервной системы, которые уничтожают слабые или неработающие синапсы.

Аутизм у людей необязательно связан с интровертностью, а в большей степени ассоциирован именно с непониманием социальных сигналов и условностей. Результаты показывают, что риск развития аутизма может быть больше для детей, которые живут в бедных районах с высоким уровнем загрязнения воздуха. Предполагается, что препараты, регулирующие активность микроглии, могут предотвратить влияние стрессовых факторов на нервную систему.