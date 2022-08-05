Российского актера Андрея Чернышева госпитализировали в кардиоцентр

49-летнего российского актера театра и кино, телеведущего Андрея Чернышева госпитализировали в один из московских кардиоцентров. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

О том, с каким именно диагнозом артист попал в больницу, не сообщается. Указывается, что врачи проведут Чернышеву обследование, после которого установят причину недомогания.

С 1994 по 2006 год актер был участником труппы Московского театра «Ленком». В фильмографии артиста более ста проектов — наибольшую известность Чернышеву принесла роль Сергея Карского в четырех сезонах сериала «Анатомия убийства».

Ранее стало известно о госпитализации 77-летнего Народного артиста России актера Александра Филиппенко. Актер попал в больницу из-за коронавируса. Позже кинодеятель рассказал, что чувствует себя бодро, и призвал всех быть внимательными к организму.