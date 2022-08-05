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Джонни Деппа и Джеффа Бека обвинили в краже стихотворений заключенного

Джонни Деппа и Джеффа Бека обвинили в краже стихотворений заключенного для своего альбома
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: IMAGO /Jussi Nukari / Globallookpress.com

Американского актера и певца Джонни Деппа и британского гитариста Джеффа Бека обвинили в краже стихотворений Слима Уилсона, заключенного, отсидевшего в тюрьме за убийство и вооруженное ограбление в 1960-х годах. Об этом сообщает Rolling Stone.

По информации издания, фольклорист Брюс Джексон, который выпустил сборник стихотворений Уилсона в 1974 году, обнаружил, что произведения автора были заимствованы актером и гитаристом в их композиции Sad Motherfuckin' Parade, которая вошла в альбом под названием «18».

Создатель сборника подчеркнул, что Депп и Бек не упомянули имя автора стихотворений в своем альбоме, а также добавил, что в песня содержит всего несколько строк, написанных артистами, остальные слова принадлежат Уилсону.

«Единственные две строчки, которые я смог найти во всем произведении, написанные [Деппом и Беком], — это "Большой ублюдок" и "Спусти его до моего уровня". Все остальное — из работ Слима, представленных в моей книге. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Я публикую материалы уже 50 лет и это первый раз, когда кто-то скопировал стихотворения и опубликовал их под своим именем», — сообщил Джексон.

Представители Деппа и Бека никак не прокомментировали обвинения в краже стихотворений.

В начале июня стало известно, что актер и гитарист выпустят совместный альбом.

Ранее экс-возлюбленная Деппа обвинила его в употреблении наркотиков и агрессии.

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Анастасия Астахова
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