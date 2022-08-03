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Экс-возлюбленная Деппа обвинила его в употреблении наркотиков и агрессии

Экс-возлюбленная Джонни Деппа обвинила его в употреблении наркотиков

Фото: Cliff Owen / Globallookpress.com

Экс-возлюбленная Джонни Деппа американская актриса Эллен Баркин обвинила звезду «Пиратов Карибского моря» в употреблении алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает Daily Mail.

68-летняя артистка выступала в суде во время разбирательств по делу о клевете между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Именно там Баркин заявила, что состояла в отношениях с актером на протяжении нескольких месяцев в 1994 году.

По словам актрисы, пара встречалась несколько раз в неделю и Депп всегда находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Баркин добавила, что актер употреблял кокаин, марихуану и галлюциногены, а на вопрос о том, как часто она замечала, что Депп находится в наркотическом опьянении, она ответила, что он всегда пил или употреблял наркотики.

Актриса поведала, что звезда «Пиратов Карибского моря» предлагал ей кваалюд — седативно-снотворный препарат, запрещенный в 1984 году из-за побочных эффектов. Однако причиной расставания, по словам Баркин, стали не запрещенные вещества, а неконтролируемое поведение Деппа: однажды он швырнул в актрису бутылкой вина, после чего пара перестала общаться.

Ранее в документах, касающихся судебного разбирательства между Деппом и Херд, журналисты обнаружили новые подробности жизни артистки до отношений с Деппом. Сообщается, что у юристов актера были фотоматериалы, доказывающие тот факт, что ранее Херд танцевала обнаженной на пилоне.

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Анастасия Астахова
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