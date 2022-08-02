Адвокаты Деппа обвинили Херд в танцах на пилоне обнаженной до отношений с актером

В документах, касающихся судебного разбирательства между бывшими супругами, голливудскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд, журналисты обнаружили новые подробности жизни артистки до отношений с Деппом. Об этом сообщает New York Post.

Сторона защиты Деппа хотела обнародовать информацию о способах заработка звезды «Аквамена» за несколько лет до начала романа с Деппом. Сообщается, что у юристов актера были фотоматериалы, доказывающие тот факт, что ранее Херд танцевала обнаженной на пилоне.

В марте этого года сторона защиты актрисы потребовала не поднимать «не относящиеся к делу личные вопросы» во время трансляции судебного разбирательства по телевидению. Вероятнее всего, речь шла именно об обвинении Херд в работе экзотической танцовщицей.

Ранее Эмбер Херд заявила о потере 50 миллионов долларов из-за клеветы Деппа в ее адрес. Незадолго до этого стало известно, что актриса выставила на продажу дом, чтобы выплатить бывшему супругу 8,3 миллиона долларов.