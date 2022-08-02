Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Адвокаты Деппа обвинили Херд в танцах на пилоне обнаженной

Адвокаты Деппа обвинили Херд в танцах на пилоне обнаженной до отношений с актером

Фото: Amber Heard / Reuters

В документах, касающихся судебного разбирательства между бывшими супругами, голливудскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд, журналисты обнаружили новые подробности жизни артистки до отношений с Деппом. Об этом сообщает New York Post.

Сторона защиты Деппа хотела обнародовать информацию о способах заработка звезды «Аквамена» за несколько лет до начала романа с Деппом. Сообщается, что у юристов актера были фотоматериалы, доказывающие тот факт, что ранее Херд танцевала обнаженной на пилоне.

В марте этого года сторона защиты актрисы потребовала не поднимать «не относящиеся к делу личные вопросы» во время трансляции судебного разбирательства по телевидению. Вероятнее всего, речь шла именно об обвинении Херд в работе экзотической танцовщицей.

Ранее Эмбер Херд заявила о потере 50 миллионов долларов из-за клеветы Деппа в ее адрес. Незадолго до этого стало известно, что актриса выставила на продажу дом, чтобы выплатить бывшему супругу 8,3 миллиона долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о прямой ответственности Белого дома за удар в Еленовке
Госдума проведет внеплановый Совет Думы
В Германии ввели ограничения на прием украинских беженцев из-за нехватки мест
Испания предупредила о росте цен на газ в стране без поставок из России
Депутата Госдумы признали виновным по делу о крупнейшей в истории России взятке
Адвокаты Деппа обвинили Херд в танцах на пилоне обнаженной
Сайт Flightradar24 стал недоступен
Ксения Собчак показала фото в бикини без ретуши и рассмешила фанатов
Названа цель провокации Китая со стороны США
S.T.A.L.K.E.R. слили в сеть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.