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Эмбер Херд продаст дом ради выплаты компенсации Джонни Деппу

Эмбер Херд выставила на продажу дом, чтобы выплатить Джонни Деппу $8,3 млн

Фото: Tom Brenner / Reuters

Американская актриса Эмбер Херд вынуждена избавиться от дома в Калифорнии, чтобы выплатить компенсацию бывшему мужу, актеру Джонни Деппу. Звезда выставила на продажу недвижимость в городе Сан-Бернардино за 1,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.

Согласно решению суда, Херд должна была заплатить Деппу 10,3 миллиона долларов, однако актриса подала на апелляцию. Теперь ей необходимо внести залог в размере 8,3 миллиона долларов, чтобы заявку рассмотрели — по информации издания, Эмбер не хватает на это средств. На данный момент она оплатила только пошлину в 500 долларов для внесения апелляции.

В июне Херд признали виновной в клевете и обязали выплатить Деппу 15 миллионов долларов: 10 миллионов в качестве компенсации за ущерб и пять миллионов в качестве штрафных санкций. Суд также обязал бывшего мужа актрисы заплатить ей два миллиона долларов за моральный ущерб.

На время суда с Деппом Херд арендовала элитный особняк за 22 тысячи долларов в месяц. Объект располагается в штате Вирджиния в США, в 25 минутах на машине от здания суда. Он включает в себя жилой дом площадью 1,2 тысячи квадратных метров, а также теннисный корт и домашний кинотеатр.

Александра Качан
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Эмбер Херд продаст дом ради выплаты компенсации Джонни Деппу
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