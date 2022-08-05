Разработана нейросеть для выявления эпилепсии

В СПбГУ разработали алгоритм для диагностики эпилепсии по электроэнцефалографии

Российские ученые из СПбГУ разработали нейросеть для выявления бессудорожных эпилептических припадков, основываясь на данных электроэнцефалографии (ЭЭГ). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство образования и науки.

Приступы эпилепсии зачастую сложно предсказать заранее из-за характера их возникновения — внезапного электрического разряда в нейронах головного мозга. Поэтому появление ранних способов диагностики заболевания значительно облегчает состояние больных. Для теста нейросети специалисты загрузили данные 83 пациентов из НМХЦ имени Пирогова. Выводы программы сравнили с диагнозами врачей. Результаты алгоритма и медиков совпали в 80 процентах случаев. Однако после исключения 23 некачественных записей ЭЭГ, точность компьютера достигла 100 процентов.

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