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Разработана нейросеть для выявления эпилепсии

В СПбГУ разработали алгоритм для диагностики эпилепсии по электроэнцефалографии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские ученые из СПбГУ разработали нейросеть для выявления бессудорожных эпилептических припадков, основываясь на данных электроэнцефалографии (ЭЭГ). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство образования и науки.

Приступы эпилепсии зачастую сложно предсказать заранее из-за характера их возникновения — внезапного электрического разряда в нейронах головного мозга. Поэтому появление ранних способов диагностики заболевания значительно облегчает состояние больных. Для теста нейросети специалисты загрузили данные 83 пациентов из НМХЦ имени Пирогова. Выводы программы сравнили с диагнозами врачей. Результаты алгоритма и медиков совпали в 80 процентах случаев. Однако после исключения 23 некачественных записей ЭЭГ, точность компьютера достигла 100 процентов.

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Елена Апазиди
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