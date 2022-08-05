Врач рассказал о передающихся через фрукты опасных инфекциях

Врач Болибок заявил, что через фрукты человек может заразиться кишечной палочкой

Через фрукты человек может заразиться кишечной палочкой, уверен врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Об этой и других опасных инфекциях, которые передаются через плоды, он рассказал в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам Болибока, в период созревания фруктов и овощей возрастает количество обращений в больницы с жалобами на проблемы с ЖКТ. Он объяснил, что с плодами в организм могут попасть некоторые инфекции, например, сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка.

Это может произойти, если фрукты плохо помыты, заявил врач.

Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке это может спровоцировать желудочные расстройства

Владимир Болибок врач иммунолог-аллерголог

Кроме того, инфекция может попасть в организм, если человек пренебрегает правилами личной гигиены и ест фрукты грязными руками. Болибок порекомендовал тщательно мыть руки и фрукты с мылом, чтобы устранить с их поверхности бактерии, провоцирующие расстройства желудочно-кишечного тракта, и сохранить здоровье. Если заражение уже произошло, то врач порекомендовал пить больше жидкости, вызвать рвоту и принять сорбенты.

Ранее диетолог Джули Аптон назвала сезонный фрукт для похудения. По ее словам, груши способствуют снижению веса и уменьшают риск развития диабета второго типа.

