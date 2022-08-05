Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач рассказал о передающихся через фрукты опасных инфекциях

Врач Болибок заявил, что через фрукты человек может заразиться кишечной палочкой

Фото: VD Photography / Unsplash

Через фрукты человек может заразиться кишечной палочкой, уверен врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Об этой и других опасных инфекциях, которые передаются через плоды, он рассказал в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам Болибока, в период созревания фруктов и овощей возрастает количество обращений в больницы с жалобами на проблемы с ЖКТ. Он объяснил, что с плодами в организм могут попасть некоторые инфекции, например, сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка.

Это может произойти, если фрукты плохо помыты, заявил врач.

Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке это может спровоцировать желудочные расстройства

Владимир Болибокврач иммунолог-аллерголог

Кроме того, инфекция может попасть в организм, если человек пренебрегает правилами личной гигиены и ест фрукты грязными руками. Болибок порекомендовал тщательно мыть руки и фрукты с мылом, чтобы устранить с их поверхности бактерии, провоцирующие расстройства желудочно-кишечного тракта, и сохранить здоровье. Если заражение уже произошло, то врач порекомендовал пить больше жидкости, вызвать рвоту и принять сорбенты.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Из жизни травоядных Семь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
Из жизни травоядныхСемь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
10 марта 2016

Ранее диетолог Джули Аптон назвала сезонный фрукт для похудения. По ее словам, груши способствуют снижению веса и уменьшают риск развития диабета второго типа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию о секретном предложении Путина Эрдогану
Врач рассказал о передающихся через фрукты опасных инфекциях
В США прокомментировали обострение ситуации между Израилем и Палестиной
Мосбиржа отложила допуск дружественных нерезидентов к фондовому рынку
Байден высказался о перспективах обмена Грайнер
«Заяц» с букетом в московском метро ударил отказавшую ему пассажирку
Венгрия и Польша не поддержали план по сокращению потребления газа в ЕС
Маск обвинил Twitter в мошеннических действиях
Эндокринолог рассказала о вреде диеты на арбузах
Певцов заявил о необходимости экспертного контроля искусства и культуры России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.