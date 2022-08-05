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В Белом доме заявили об отсутствии необходимости исправлять ошибки с Китаем

Представитель Белого дома Кирби заявил, США не ищут кризиса с Китаем

Фото: Michael Reynolds / Pool via CNP / Keystone Press Agency

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не ищут кризиса с Китаем. Об этом сообщают РИА Новости. По его словам, американские власти не видят причин для его появления и не считают нужным «исправлять ошибки».

«Мы не хотим кризиса. Мы не ищем кризиса. И, честно говоря, нет причин, чтобы из этого разразился кризис», — заявил Кирби в ходе брифинга для журналистов.

Представитель Белого дома отметил, что за рост напряженности ответственен Китай. Ослабить напряженность, по его словам, можно, остановив «провокационные» военные учения и аналогичную риторику. Штаты не намерены исправлять ошибки после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, заключил Кирби.

5 августа Пекин остановил военное сотрудничество с США из-за того, что Вашингтон принял решение о поездке Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая. Спикер прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа.

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Юлия Мискевич
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