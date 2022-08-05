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Среда обитания

В России загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В Коми загорелся нацпарк «Югыд ва», считающийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО
СюжетЛесные пожары:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Коми произошел пожар в национальном парке «Югыд ва». Объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО загорелся 29 июля, сообщает «Гринпис».

2 августа площадь пожара составляла около 50 гектаров. Предположительно, возгорание произошло на берегу озера в районе реки Большой Паток из-за непотушенного костра. По просьбе Минприроды «Гринпис» помогает сотрудникам региональной базы Авиалесоохраны ликвидировать пожар.

В 2022 году в Коми произошло несколько крупных лесных пожаров. На данный момент в республике зафиксировано 19 пожаров на площади в 5,8 гектара. «Все силы лесных пожарных, которые есть в республике, уже задействованы на других пожарах. В Коми перебрасывают специалистов из других регионов, однако на все пожары их все равно не хватает», — заявил руководитель противопожарного отдела российского «Гринпис» Григорий Куксин.

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По словам Куксина, часто возгорания происходят из-за того, что в лесном хозяйстве продолжают использовать огонь для очистки лесосек. Специалист считает необходимым прекратить эту практику, чтобы исправить ситуацию. «Гринпис» обратился к российскому правительству с просьбой принять меры для борьбы с лесными пожарами.

Ранее сообщалось, что с 4 по 5 августа площадь пожаров в России увеличилась на 20 процентов. Таким образом, общая площадь охваченной огнем территории достигла 126,4 тысячи гектаров.

Александра Качан
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