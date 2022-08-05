В России стало гореть больше лесов

В России за сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 20 процентов

За прошедшие сутки в России на 20 процентов увеличилась площадь лесных пожаров. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

В четверг в стране стало гореть больше лесов — общая площадь пожаров достигла 126,4 тысячи гектаров, а к пятнице в России зафиксировали 130 возгораний. В тушении участвуют более 3000 человек и более 300 единиц техники.

Что касается количества возгораний в регионах, то больше всего пожаров зафиксировали в Якутии — огонь охватил 51,4 тысячи гектаров. В Ханты-Мансийском автономном округе огонь распространился на площадь более 40 тысяч гектаров, а в Магаданской области — более 20 тысяч гектаров. Пожары площадью менее 1000 гектаров зафиксировали в Вологодской, Иркутской, Нижегородской, Свердловской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском, Красноярском, Камчатском и Пермском краях.

Ранее специалисты российского отделения Greenpeace нашли в Иркутской области незамеченный пожар, который распространился на несколько десятков тысяч гектаров. Возгорание было обнаружено в Катангском районе области.