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Лавров обвинил Запад в попытке использовать AUKUS в интересах НАТО

Глава МИД России Лавров: западные страны пытаются использовать AUKUS для продвижения НАТО

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в попытке использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Трансляции пресс-конференции ведется на сайте российского дипведомства.

«Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Собственно, натовцы этого и не скрывают», — заявил глава ведомства.

Лавров подчеркнул, что в подобной агитационной работе активно используются «милитаристские настроения», которые, по словам министра, проявляются в современном Токио. Кроме того, к расширению натовской инфраструктуры привлекают Новую Зеландию и Австралию.

«Японию, Новую Зеландию, Австралию подтягивают к деятельности, которая сопряжена с расширением натовской инфраструктуры на регион, в котором мы находимся, и с формированием здесь логистических цепочек под нужды натовской военной деятельности», — указал министр.

Ранее глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг призвал тщательно обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства AUKUS. По его словам, сотрудничество стран по ядерным субмаринам «представляет серьезные риски в сфере ядерного распространения».

31 июля стало известно, что страны блока AUKUS провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили предоставление Австралии атомных подводных лодок без ядерного вооружения в кратчайшие сроки. В консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В сентябре 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS.

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Варвара Кошечкина
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