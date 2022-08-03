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Китай призвал обсудить исходящие от AUKUS вызовы

Глава делегации Китая Фу Цонг призвал конференцию ДНЯО обсудить исходящие от AUKUS вызовы

Фото: Aly Song / Reuters

Глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг призвал участников мероприятия тщательно обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства Австралии, США и Великобритании AUKUS. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сотрудничество США, Великобритании и Австралии по ядерным субмаринам «представляет серьезные риски в сфере ядерного распространения, что противоречит целям и задачам ДНЯО».

Как считает Фу Цонг, «обзорная конференция должна провести интенсивные дискуссии об эффекте от такого партнерства во всех аспектах, в том числе в смысле вызовов системе гарантий безопасности МАГАТЭ».

Ранее страны блока AUKUS провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили предоставление Австралии атомных подводных лодок без ядерного вооружения в кратчайшие сроки. В консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

22 июля стало известно, что Австралия в рамках AUKUS разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте на западе страны для размещения атомных подлодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря.

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Марина Совина
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