Китай призвал обсудить исходящие от AUKUS вызовы

Глава делегации Китая Фу Цонг призвал конференцию ДНЯО обсудить исходящие от AUKUS вызовы

Глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг призвал участников мероприятия тщательно обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства Австралии, США и Великобритании AUKUS. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сотрудничество США, Великобритании и Австралии по ядерным субмаринам «представляет серьезные риски в сфере ядерного распространения, что противоречит целям и задачам ДНЯО».

Как считает Фу Цонг, «обзорная конференция должна провести интенсивные дискуссии об эффекте от такого партнерства во всех аспектах, в том числе в смысле вызовов системе гарантий безопасности МАГАТЭ».

Ранее страны блока AUKUS провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили предоставление Австралии атомных подводных лодок без ядерного вооружения в кратчайшие сроки. В консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

22 июля стало известно, что Австралия в рамках AUKUS разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте на западе страны для размещения атомных подлодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря.