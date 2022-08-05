Игрока АПЛ заподозрили в связях с мафией из-за желтой карточки

Футболиста «Арсенала» Гранита Джаку заподозрили в связях с мафией из-за желтой карточки

Футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» Гранита Джаку заподозрили в связях с мафией. Об этом сообщает Daily Mail.

Игрок привлек внимание из-за желтой карточки, полученной в матче чемпионата Англии против «Лидса» в прошлом сезоне. При счете 4:1 в пользу его команды он был наказан за затяжку времени в концовке второго тайма. Эпизод заинтересовал Федерацию футбола Англии (FA), которая открыла расследование и позже передала дело правоохранительным органам.

В ходе расследования было установлено, что на желтую карточку Джаки в последние десять минут матча были сделаны крупные ставки — на сумму более 60 тысяч евро. Правоохранители выявили, что ставки были сделаны в криптовалюте в основном на территории Албании. Отмечается, что это мог быть преступный сговор с участием албанской мафии и бывшего профессионального футболиста Албана Юсуфи, осужденного за договорные матчи.

29-летний Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года. В составе клуба футболист провел 250 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 22 результативные передачи.

Джака — швейцарец албанского происхождения, его семья была беженцами из Косово. Его родной брат Таулянт выступает за сборную Албании.