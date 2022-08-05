В ЛНР заявили о зачистке более половины территории Марьинки
МВД ЛНР: более половины территории Марьинки зачищено и перешло под контроль союзных сил
Более половины территории Марьинки зачищено и перешло под контроль союзных сил. Об установлении контроля над населенным пунктом сообщили представители министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что союзные силы взяли поселок Пески в Донецкой народной республике (ДНР).
В среду, 3 августа, стало известно, что союзные силы России, Донецкой и Луганской народных республик выбили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с южной окраины Марьинки в ДНР.