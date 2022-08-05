Маск объявил о пройденном пике инфляции в США

Илон Маск объявил, что пик инфляции в США уже пройден

Основатель компании Tesla Илон Маск во время недавнего собрания акционеров объявил, что пик инфляции в США уже пройден. Его слова приводит CNBC.

По мнению Маска, делать макроэкономические прогнозы — прямой путь к катастрофе, тем не менее он отметил, что скорее всего страну ждет относительно умеренная рецессия, которая продлится полтора года. Его прогноз основывается на ценах на сырьевые товары, которые Tesla просит платить за материалы и товары, необходимые для производства электромобилей. О спаде экономики Маск предупреждал еще в конце июня. «Случится ли рецессия в ближайшем будущем — скорее да, чем нет», — говорил он.

В конце июля Федеральная резервная система (ФРС) США вновь повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25–2,5 процента годовых. Такой шаг призван замедлить инфляцию, достигшую по итогам мая рекордных с 1981 года показателей. При этом ФРС также считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки.