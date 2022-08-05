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В США обнаружили утечку опасного газа

В американском штате Луизиана обнаружили утечку метана на трубопроводе

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Американская энергетическая компания Energy Transfer LP сообщила, что обнаружила на своем трубопроводе в штате Луизиана утечку метана. Инцидент произошел 22 июля, оператор уведомил о нем надзорный орган в том же месяце, пишет Bloomberg.

Метан — существенно более опасный с точки зрения климата газ, чем СО2, поскольку он обладает в десятки раз более серьезным парниковым эффектом. Эффект от июльской утечки в Луизиане эквивалентен выбросам, которые за год производят 2600 автомобилей.

В будущем американские предприятия за подобные происшествия может ожидать штраф — такие меры предусматриваются согласованным в прошлом месяце законопроектом. Выбросы метана от объектов нефтегазовой инфраструктуры обойдутся предприятиям в сумму до 1500 долларов за тонну.

В России инциденты с утечками метана также нередки — часто их обнаруживают благодаря спутниковым данным. Так, в июне стало известно, что выбросы были зафиксированы на угольной шахте в Кемеровской области. Объем можно сравнить с эффектом от пяти угольных электростанций. Допускает утечки и «Газпром», в частности, во время работ на трубопроводах.

Платон Щукин
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