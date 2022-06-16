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В России зафиксировали крупные выбросы опасного вещества

The Guardian: в январе 2022 года на шахте «Распадская» зафиксировали утечку метана

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В январе 2022 года на российской угольной шахте «Распадская» в Кемеровской области зафиксировали выбросы метана, которые могут стать крупнейшими из когда-либо обнаруженных. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные компании спутникового мониторинга GHGSat.

По данным сервиса, в первом месяце текущего года из шахты выбрасывалось в час около 90 тонн опасного вещества. Объем можно сравнить с выбросами от пяти угольных электростанций. Эксперты предположили, что на данный момент утечка метана протекает не так интенсивно — около трети от уровня января.

Выбросы на шахте примерно на 50 процентов превышают показатели, которые GHGSat фиксировали за всю историю наблюдений с 2016 года. Директор по энергетике, полигонам и шахтам в компании Броуди Уайт предположил, что утечка добавит 25 процентов выбросов парниковых газов, выделяющихся при добычи угля на этой шахте.

В марте 2022 года компания Kayrros SAS уличила «Газпром» в мощных выбросах метана. С помощью спутниковых данных Европейского космического агентства компании эксперты обнаружили по крайней мере пять шлейфов вещества. Всплеск выбросов над Россией наблюдался 15 и 18 марта.

Ударная волна
Нина Ташевская
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