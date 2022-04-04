«Газпром» уличили в выбросах опасного вещества

Компания Kayrros SAS уличила «Газпром» в выбросах метановых шлейфов в марте 2022 года

Компания Kayrros SAS уличила «Газпром» в мощных выбросах опасного вещества — шлейфы метана зафиксировали в марте 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

С помощью спутниковых данных Европейского космического агентства компании Kayrros удалось обнаружить по крайней мере пять шлейфов метана. Парниковый эффект от этого газа в 84 раза сильнее, чем от углекислого газа. Всплеск выбросов над Россией наблюдался 15 и 18 марта. В указанный период эксперты обнаружили над страной восемь других шлейфов, связанных с нефтегазовым сектором, однако в «Газпроме» заявили, что они не относятся к их объектам.

Причиной утечек метана назвали ремонтные работы на трубах. В «Газпроме» заявили, что произошел выброс «остаточного газа» в небольших объемах. Компания подчеркнула, что им удалось избежать попадания в атмосферу 80 процентов вредных веществ.

«Газпром» подчеркивает, что работает над снижением объема опасных выбросов от своего природного газа. При этом в 2022 году компанию обвиняли в утечках метана, которые удалось обнаружить в октябре и ноябре 2021 года. Тогда мощность самого большого выброса достигала 164 тонны в час, что сравнимо с ежегодными эмиссиями от около восьми тысяч автомобилей в Великобритании.

Ранее в марте исследовательская компания RMI, занимающаяся вопросами устойчивого развития, обнаружила, что топливо, которое Европа импортирует из России по своим трубопроводам, в два-три раза грязнее поставок из США или Катара — в основном из-за утечек метана.