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SpaceX запустила аппарат к Луне

Компания SpaceX на ракете Falcon 9 запустила к Луне южнокорейский аппарат KPLO

Кадр: SpaceX / YouTube

Компания SpaceX на ракете Falcon 9 запустила южнокорейский космический аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), который в середине декабря должен выйти на окололунную орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что 678-килограммовый космический аппарат составит карту лунной поверхности, которая поможет найти место для будущей посадки и определит вероятные источники воды в кратерах. На окололунной орбите KPLO пробудет около года.

Стоимость миссии оценивается в 180 миллионов долларов.

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Иван Потапов
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