Доктор Мясников заявил о неизбежности нового всплеска коронавируса в России

Врач Александр Мясников заявил, что всплеск коронавируса в России следует ожидать осенью

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о неизбежности нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России. Об этом специалист написал в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что число заразившихся коронавирусом в России начнет расти уже осенью. Помимо этого, как отметил врач, в следующем сезоне следует ожидать увеличения числа пациентов с гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ).

«Хочу напомнить, что грипп может быть смертельно опасен. Согласно мировой статистике по 33 странам, c 1999 по 2015 годы от гриппа ежегодно умирали около 700 тысяч человек в год. Еще примерно столько же умирает ежегодно от осложнения хронических заболеваний, вызванных гриппом. Получается серьезная цифра», — рассказал доктор.

Чтобы защитить себя от вирусов, нужно укреплять иммунитет, подчеркнул Мясников. Он посоветовал отказаться от курения, ограничить потребление калорий, правильно питаться, много двигаться, закаливать свой организм, а также выполнять элементарные санитарные требования. Также врач добавил, что важно контролировать течение хронических заболеваний.

Ранее Мясников назвал препарат для профилактики коронавируса, который может заменить вакцинацию. По его словам, препарат под названием Evusheld назначают тем, кто имел контакт с заболевшим и сам имеет высокие риски заражения COVID-19.