Цена нефти опустилась ниже 93 долларов

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 93 долларов за баррель

В ходе торгов в пятницу, 5 августа, цена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже 93 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Это произошло впервые с 21 февраля.

К вечеру цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,37 процента — до 92,82 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,69 процента, до 87,04 доллара.

Ранее в августе цена Brent упала до отметки в 94 доллара за баррель. Ралли на рынке происходит из-за опасений по поводу снижения спроса, провоцируемого рисками для экономик США и Европы. Вызывает опасения также долговой кризис в развивающихся странах и жесткая политика Китая, крупнейшего импортера нефти, в отношении коронавируса.

Государства ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день 3 августа, несмотря на стремление президента США Джо Байдена добиться более серьезного увеличения во время его визита в Саудовскую Аравию. 100 тысяч баррелей нефти потребляется в мире каждые 86 секунд — это один из самых незначительнейших показателей увеличения производства, зафиксированных с момента введения ОПЕК квот на добычу в 1982 году.