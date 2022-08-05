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Экономика

Молдавия отказалась идти на уступки России ради более дешевого газа

Вице-премьер Спыну: Молдавия на пойдет на уступки России ради более дешевого газа

Фото: Martin Schutt / globallookpress.com

Молдавия ведет борьбу за энергетическую независимость, поэтому представители страны не поедут в Россию просить дешевый газ и не пойдут на уступки ради топлива, сказал вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.

«Думаете, если мы десять раз поедем в Москву, ситуация изменится? Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определенные требования», — сказал он. Премьер страны Наталья Гаврилица также отказалась ехать в Москву.

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В июле президент Молдавии Майя Санду сообщила, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен. За последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.

Ранее компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» об отсрочке платежей за август. Договор с российской компанией был подписан в октябре 2021 года. Условия договора предусматривают плавающую цену на каждый месяц.

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Платон Щукин
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