Молдавия попросила у «Газпрома» об отсрочке платежей

«Молдовагаз» попросила у «Газпрома» об отсрочке платежей в августе

Компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» об отсрочке платежей за август, сообщил в своем Telegram-канале глава компании Вадим Чебан.

Местное Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) ранее предложило проект тарифа на газ, который, как утверждает Чебан, не покрывает ни закупочную цену, ни расходы по транспортировке, поставке и распределению природного газа.

«Согласно проекту НАРЭ, в регулируемый тариф предлагается включить закупочную цену в размере 899,08 доллара США за тысячу кубометров, тогда как в августе она составляет 1458,92 доллара США за тысячу кубометров», — уточнил он.

По словам Чебана, его предприятие выполнит постановление регулятора о ценах, однако «заложенные в него цифры ставят под знак вопроса выполнение финансовых контрактных обязательств» перед российским предприятием.

«В этой ситуации компания обратилась к внешнему поставщику с просьбой отсрочить оплату в августе, а в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям направлено письмо об отсрочке выплаты НДС на природный газ за период апрель - август включительно», — написал руководитель «Молдовагаза».

В августе стоимость газа для Молдавии выросла по сравнению с июлем, когда она составляла 980 долларов за тысячу кубометров. Договор с «Газпромом» был подписан в октябре 2021 года и вступил в силу с ноября. Условия договора предусматривают плавающую цену на каждый месяц.