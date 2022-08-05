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Идею о всеобщем перемирии признали нереализуемой

Политолог Калачев назвал нереализуемой идею президента Мексики о всеобщем перемирии

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Инициатива президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о прекращении всех конфликтов и всеобщем перемирии нереализуемая, так как Россия и США не ведут войну, а Вашингтон и Пекин, если ведут войну, то только торговую. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Ранее президент Мексики призвал страны прекратить все войны и устроить всеобщее перемирие на пять лет. По его мнению, можно было бы попросить принять это предложение США, Россию и Китай, а также представить его в ООН.

Инициатива президента Мексики звучит хорошо, как и все призывы к миру во всем мире, однако она нереализуема, убежден политолог. «К реальной политике, боюсь, это отношения не имеет. Дело хорошее, я думаю, что многие поддержали бы, но инициатива неизбежно столкнется с реальностью», — объяснил Калачев.

Прекрасная акция для того, чтобы привлечь внимание, с точки зрения цитируемости, с точки зрения привлекательности образа, с точки зрения позиционирования в мире Мексики и ее президента

Константин Калачевруководитель «Политической экспертной группы»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие между Киевом и Москвой без возврата территорий приведет к тому, что Россия получит передышку и конфликт продлится дольше. По словам политика, это приведет к замораживанию кризиса.

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Екатерина Смирная
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