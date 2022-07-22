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Зеленский высказался о перемирии между Россией и Украиной

Президент Украины Зеленский: перемирие с Россией без возврата территорий затянет конфликт
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Перемирие между Киевом и Москвой без возврата территорий приведет к тому, что Россия получит передышку, и конфликт продлится дольше, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

По словам политика, это приведет к замораживанию кризиса на Украине. «Замораживание конфликта с РФ означает паузу, которая даст России передышку. Они не будут использовать ее для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — высказался Зеленский.

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Кроме того, украинский лидер рассказал, что ежедневно армия страны теряет лишь около 30 человек убитыми и примерно 250 ранеными. При этом Минобороны России 22 июля заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) только в одном Краматорске потеряли убитыми до 300 военнослужащих.

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Марина Совина
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