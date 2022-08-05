Президент Мексики призвал устроить всеобщее перемирие на пять лет

Президент Мексики предложил прекратить все войны и устроить всеобщее перемирие на пять лет

Странам мира необходимо как минимум на пять лет прекратить все военные конфликты и торговые войны для борьбы с глобальным кризисом. К всеобщему перемирию призвал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает ТАСС.

По словам политика, такое перемирие позволит бороться «с кризисом, касающимся народов». В частности, он призвал к окончанию боевых действий между Россией и Украиной. По его мнению, можно было бы попросить США, Россию и Китай принять это предложение, а также представить его в ООН.