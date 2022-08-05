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Модель Playboy зашла в автобус в нижнем белье и сняла реакцию водителя на видео

Модель Playboy Джеймс зашла в городской автобус в белье и сняла реакцию водителя на видео

Кадр: @francety

Модель мужского журнала Playboy Франсия Джеймс зашла в автобус в откровенном наряде и сняла реакцию водителя на видео. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица попыталась совершить поездку на городском автобусе в Вашингтоне, представ перед пассажирами в нижнем белье голубого цвета, поясе для чулок и туфлях на каблуках. Увидев незнакомку, водитель попросила ее покинуть салон, однако Джеймс отказалась выполнить просьбу и заняла пассажирское место.

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Упомянутый ролик набрал более 441 тысячи лайков и пяти тысяч комментариев. «Живешь на полную катушку!», «Горячо», «Не могу перестать смотреть это на повторе», «Сумасшедшая! Мне нравится», — писали одни юзеры в комментариях. Другие же были возмущены поведением Джеймс, ссылаясь на то, что ее могли увидеть дети. «Понимаю ваше волнение, но видео было снято в 11:00, когда все дети в школе», — ответила она.

В июле американская бикини-модель Николь Петри появилась на публике в откровенном наряде на голое тело. Так, 28-летняя манекенщица была приглашена на вечеринку, организованную мужским журналом Maxim в Майами по случаю номинирования «100 самых горячих женщин года». Для светского мероприятия девушка выбрала короткое платье-майку из серебристой сетки с мерцающим люрексом, которое полностью оголило грудь.

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Полина Гераскина
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