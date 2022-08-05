Полиомиелит начал распространяться в США на фоне отказа от вакцинации

Associated Press: в Нью-Йорке опасаются вспышки полиомиелита на фоне отказа от вакцинации

Власти Нью-Йорка опасаются вспышки полиомиелита на территории страны на фоне растущего числа отказов от вакцинации среди молодежи, заявили представители Минздрава штата. Об этом сообщает Associated Press.

По данным журналистов агентства, все школьники в Нью-Йорке обязаны привиться против полиомиелита, однако это правило в некоторых районах штата игнорируется. В частности, округа Ориндж и Рокленд известны как районы, в которых проживает наименьшее количество детей, полностью вакцинированных против полиомиелита к двум годам. По всему штату Нью-Йорк этот показатель составляет 79 процентов, при этом в Ориндже и Рокленде — 59 и 60 процентов соответственно. Представитель департамента здравоохранения округа Ориндж Ирина Гельман настоятельно рекомендует всем непривитым жителям округа сделать прививку как можно скорее.

В Минздраве США уже выражают обеспокоенность по поводу того, что это опасное заболевание начало распространяться по стране, чего не было уже 40 лет. «Жители Нью-Йорка должны знать, что на каждый случай полиомиелита с выраженной клинической картиной приходятся сотни случаев инфицированных людей без симптомов заболевания», — говорится в заявлении представителя Минздрава штата Нью-Йорк Мэри Т. Бассет.

Полиомиелит — опасное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее паралич. Болезнь крайне заразна и опасна: она может привести к инвалидности и в 5-10 процентах случаев становится причиной летального исхода. Чаще всего полиомиелит поражает детей и младенцев, напоминают журналисты издания. В 1979 году в США были зафиксированы последние случаи инфицирования этим вирусом. Чтобы полностью победить болезнь и остановить длительную эпидемию полиомиелита Соединенным Штатам потребовалось 20 лет после появления вакцины.

Ранее Министерство здравоохранения штата Нью-Йорк сообщило, что впервые за 40 лет на территории страны зафиксирован случай заражения полиомиелитом. Заболевание выявлено у жителя округа Рокленд. Представители Минздрава уточнили, что заболевший американец мог заразиться за пределами США. Также вирус полиомиелита был обнаружен в семи образцах сточных вод в двух округах к северу от Нью-Йорка.

