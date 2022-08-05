Кремль предсказал последствия при подобных визиту Пелоси на Тайвань провокациях
Песков: подобные визиту Пелоси на Тайвань провокации не остаются без последствийСюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:
Провокации, подобные визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, не остаются без последствий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 5 августа.
«На фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета. Конечно, такие провокации не остаются без последствий», — констатировал он.
2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Пекина, ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.