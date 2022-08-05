Кремль предсказал последствия при подобных визиту Пелоси на Тайвань провокациях

Песков: подобные визиту Пелоси на Тайвань провокации не остаются без последствий

Провокации, подобные визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, не остаются без последствий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 5 августа.

«На фоне этих провокаций Китай вполне законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета. Конечно, такие провокации не остаются без последствий», — констатировал он.

2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Пекина, ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.