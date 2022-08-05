Бывшего посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую технику России

Экс-посол Украины Мельник назвал скандалом отказ Берлина выставить разбитую технику России

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники. Своим мнением он поделился в Twitter-аккаунте.

«Эта отмена — настоящий скандал!», — возмутился он. Экс-посол также обратился к бургомистру Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить «это странное решение» и разрешить проведение выставки танков в Берлине, поскольку это будет означать настоящую солидарность с Украиной.

В начале мая Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев. Дипломат назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла страны в ФРГ. Как сообщалось, по возвращении на родину экс-посол, предположительно, займет пост замглавы украинского МИД.