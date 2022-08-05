Власти выселили из Запорожья местного жителя за провокации

Власти Запорожья выселили местного жителя Олобеенко за разжигание розни и провокации

Власти Запорожья выселили с территории региона местного жителя за провокации и диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЗаTV. Новости Запорожской области».

Такая общественная мера порицания была вынесена в отношении местного жителя Олобеенко И.М. за то, что он «разжигал рознь и вражду среди своих же соседей и друзей, заслужив этим общественный остракизм».

Подчеркивается, что администрация Запорожской области реализует практику выселению в качестве общественного приговора для «провокаторов и диверсантов, наемники, кто за деньги приносит войну и раздор в собственный дом» и «активно разрушает мирную жизнь».

Ранее российские силовики обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне. Они относились к территориальной обороне Украины, всего выявили 16 членов группы. Были установлены их паспортные данные, места проживания, а также изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, списки личного состава, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города.