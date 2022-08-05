На Украине бывшего замглавы военной разведки заподозрили в госизмене

СБУ заподозрила экс-замглавы ГУР Минобороны Украины в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в государственной измене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики, занимавшего этот пост с 2008 по 2010 год. Сообщение пресс-службы ведомства публикует РИА Новости.

Помимо госизмены генерал-майора подозревают в покушении на жизнь работника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.

В СБУ заявили, что экс-замглавы разведки проникся «прокремлевскими» взглядами еще в СССР во время обучения в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе. Предполагается, что он якобы сотрудничал со российскими спецслужбами и предоставлял им секретную информацию из Минобороны Украины и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Фамилию подозреваемого в ведомстве при этом не называют.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в госизмене бывшему замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Владимиру Сивковичу. По данным ГБР, он создал в Москве «политический офис», сотрудники которого якобы специализировались на общественно-политической работе, занимаясь при этом «разведывательно-подрывной деятельностью против Украины».