Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине бывшего замглавы военной разведки заподозрили в госизмене

СБУ заподозрила экс-замглавы ГУР Минобороны Украины в госизмене

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в государственной измене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики, занимавшего этот пост с 2008 по 2010 год. Сообщение пресс-службы ведомства публикует РИА Новости.

Помимо госизмены генерал-майора подозревают в покушении на жизнь работника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.

В СБУ заявили, что экс-замглавы разведки проникся «прокремлевскими» взглядами еще в СССР во время обучения в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе. Предполагается, что он якобы сотрудничал со российскими спецслужбами и предоставлял им секретную информацию из Минобороны Украины и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Фамилию подозреваемого в ведомстве при этом не называют.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в госизмене бывшему замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Владимиру Сивковичу. По данным ГБР, он создал в Москве «политический офис», сотрудники которого якобы специализировались на общественно-политической работе, занимаясь при этом «разведывательно-подрывной деятельностью против Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Главу Херсонской области госпитализировали и ввели в медикаментозную кому
Ласицкене написала письмо украинской легкоатлетке Магучих
В Британии оценили последствия отставки Папы Римского
Для омовения москвичей привезли воду из реки Ганг
Стилисты раскрыли способы носить летние вещи осенью
Правнучка Хрущева рассказала о сходстве жителей Москвы и Нью-Йорка
Европа согласовала план экономии газа
Раскрыты варианты нового названия Starbucks в России
На Украине бывшие руководители МВД пойдут под суд за поставку гранат из России
Появились подробности удара Израиля по сектору Газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.