Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Владелец бренда Ritter Sport опроверг слухи о начале производства в России

Немецкая Alfred Ritter GmbH опровергла слухи о начале производства Ritter Sport в России

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Владелец бренда Ritter Sport, немецкая Alfred Ritter GmbH опровергла слухи о начале производства фирменного шоколада в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ранее издание Mash со ссылкой на источники сообщило, что с этой целью Alfred Ritter GmbH ведет переговоры с ООО ПК "Аквалайф"», который производит напитки «Черноголовка». «Мы категорически отрицаем это, это ложное сообщение», — заявила представитель немецкой компании.

Наличие такие планов отрицает и «Аквалайф». В разговоре с «Газетой.ру» ее представитель сообщил, что в компании ничего не знают о намерении выпускать шоколад Ritter Sport в России. «Информации о том, что компания "Аквалайф" будет выпускать и производить в России шоколад Ritter Sport, у нас не имеется. В настоящее время у нас есть свое производство по нашим маркам. Мы выпускаем также кондитерские изделия и свой шоколад Fantola с малиной и другими вкусами», — рассказали в «Аквалайф».

Ранее стало известно, что в России наладят выпуск пива Spaten и Leffe. Производство начнется на предприятиях в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове. Решение о локализации владелец брендов AB InBev Efes объяснил логистическими сложностями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Главу Херсонской области госпитализировали и ввели в медикаментозную кому
Владелец бренда Ritter Sport опроверг слухи о начале производства в России
Психотерапевт назвала способ пережить расставание
Ласицкене написала письмо украинской легкоатлетке Магучих
В Британии оценили последствия отставки Папы Римского
Для омовения москвичей привезли воду из реки Ганг
Стилисты раскрыли способы носить летние вещи осенью
Правнучка Хрущева рассказала о сходстве жителей Москвы и Нью-Йорка
Европа согласовала план экономии газа
Раскрыты варианты нового названия Starbucks в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.