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Главу Херсонской области госпитализировали в Крыму

Mash: главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Симферополе в состоянии комы

Кадр: Telegram-канал «Baza»

Главу Херсонской области Владимира Сальдо в состоянии медикаментозной комы госпитализировали в клинику имени Семашко в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сальдо доставили из Херсона в столицу Крыма санавиацией, сообщает Mash, в клинике он попал в отделение нейрохирургии, где лечат людей, перенесших инсульт.

Ранее Сальдо заявил, что был госпитализирован в Херсоне из-за последствий перенесенного COVID-19. Вскоре стало известно, что состояние Сальдо ухудшилось, врачи ввели его в медикаментозную кому.

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Василий Мека
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