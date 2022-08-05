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Стало известно о тяжелом состоянии главы Херсонской области

Baza: главу Херсонской области Сальдо ввели в медикаментозную кому

Фото: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Глава Херсонской области Владимир Сальдо находится в крайне тяжелом состоянии, врачи ввели его в медикаментозную кому. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По словам источников канала, в настоящее время Сальдо находится в Крыму — туда его переправили из херсонской больницы. Главу региона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

О срочной госпитализации Сальдо сообщил в своем Telegram-канале 4 августа. По словам чиновника, причиной ухудшения его самочувствия стали последствия перенесенного COVID-19. Свое нынешнее самочувствие глава региона назвал хорошим.

Он также заявил, что исполнять обязанности главы Херсонской области временно будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

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Алевтина Запольская
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