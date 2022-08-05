МИД Швеции отреагировал на задержание в ДНР своего гражданина

В МИД Швеции сообщили, что знают о задержании в ДНР гражданина страны

В МИД Швеции заявили, что страна знает о задержании на территории Донецкой народной республики (ДНР) своего гражданина. О такой реакции внешнеполитического ведомства сообщает РИА Новости.

При этом в ведомстве сказали, что пока предоставить больше подробностей о задержании гражданина Швеции невозможно.

О том, что Генеральная прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении нескольких иностранных наемников, стало известно в четверг, 4 августа. В ведомстве также сообщили, что расследование велось в отношении подданных Великобритании Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили, гражданина Хорватии Векослава Пребега, а также гражданина Швеции Матиса Гутсавассона. За действия, совершенные на территории ДНР, иностранцам грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.

В июне Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти. Их приговорили к смертной казни. Уже известно о поданной иностранцами апелляции.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.