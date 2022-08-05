В ЛНР сообщили о подрыве украинских подразделений на собственных минах

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ подрываются на собственных минах в районе Соледара

В районе Соледара фиксируются факты подрыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собственных минах, сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Отступающие подразделения понесли безвозвратные и санитарные потери личного состава, а также лишились двух единиц автомобильной техники в связи с хаотичным минированием местности», — сказано в сообщении офицера.

Ранее стало известно, что в Соледаре союзные силы ведут зачистку завода стройматериалов Knauf от украинских военных. «Идут большая зачистка и уничтожение как живой силы противника, так и военной техники», — заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Сотрудник ведомства также сообщал, что Национальная полиция Украины силой эвакуирует людей с территорий Донецкой народной республики. По его словам, насильственная эвакуация идет в таких городах как Славянск, Краматорск, Северск, Соледар и Артемовск.