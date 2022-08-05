Назван плюс для России от визита Пелоси на Тайвань

Аналитик Асафов допустил укрепление военно-технического сотрудничества России и Китая

Рост напряженности между Китаем и США приведет к укреплению сотрудничества между КНР и Россией по многим направлениям, в том числе, в сфере военно-технической промышленности. Теперь Пекин будет меньше опасаться косвенных санкций. Этот плюс для России от визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в разговоре с «Лентой.ру» назвал политический аналитик Александр Асафов.

Глава МИД Китая Ван И предложил своему российскому коллеге Сергею Лаврову усилить сотрудничество на фоне ситуации вокруг Тайваня. «Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — заявил китайский дипломат.

«У наших стран существует достаточно много векторов для развития и укрепления сотрудничества. Например, это поставки вычислительного оборудования, которые сейчас не осуществляются, — допустил Асафов. — Так или иначе, но китайские компании опасались косвенных санкций».

Эскалация напряженности, произошедшая между КНР и США, как считает аналитик, показала, что санкции будут вводиться в любом случае, так что можно работать без оглядки на предыдущие условности, двигаясь вперед к заключению новых договоренностей и союзов.

«Мы можем сотрудничать и в сфере технологий, и в сфере ВПК, увеличивать доли импорта и экспорта, — сказал политолог. — Причем, полагаю, что конкретику мы увидим довольно скоро, на XX съезде коммунистической партии в октябре: именно там определяется направление развития страны на ближайшие пять лет».

Асафов напомнил, что раньше китайский бизнес занимал достаточно осторожную, выжидательную позицию в отношении сотрудничества с Россией и поставок жизненно важных для промышленности товаров. Но теперь принимать подобные решения станет значительно легче.

«В духе китайской дипломатии об этом нам говорит китайский МИД, теперь отношения будут только укрепляться», — подытожил аналитик.

Глава китайского МИД добавил, что Москва и Пекин оказывают поддержку друг другу на международной арене.

Ранее Ван И заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Вашингтона серьезными последствиями, ответственность за которые будет нести американская сторона. Дипломат назвал поездку американского политика на остров вульгарной комедией.