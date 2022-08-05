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Иностранец напал с ножом на российского полицейского

В Воронеже полицейский выстрелил из табельного оружия в напавшего на него иностранца

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Воронеже 41-летний правоохранитель применил табельное оружие при задержании 34-летнего иностранца, напавшего на сожительницу. Об этом в пятницу, 5 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 31 июля в отдел полиции позвонила женщина и рассказала, что ей угрожает ножом сожитель. Оперативники прибыли к дому потерпевшей. Из подъезда к водителю служебной машины вышел фигурант с ножом. Полицейский попросил его положить орудие, однако тот не слушал и направлялся навстречу сотруднику. Тогда он достал табельное оружие и выстрелил в сторону. Мужчину это не остановило, и он продолжил подходить к водителю, тогда тот снова произвел два выстрела, но уже по ногам нападавшего.

Дебошира доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности») УК РФ.

Ранее в Воронежской области 20-летний местный житель напал на полицейского. Ночью в полицию позвонили из больницы и рассказали о неадекватном поведении пьяного дебошира. Один из прибывших на место оперативников потребовал от молодого человека прекратить нарушать порядок, но в ответ тот ударил правоохранителя кулаком в лицо.

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Екатерина Власова
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