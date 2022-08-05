Суд арестовал убийцу российского врача-терапевта

В Оренбурге 28-летнего россиянина отправили в СИЗО за расправу над врачом-терапевтом

В Оренбурге по решению суда арестован 28-летний Денис Тучин, подозреваемый в жестокой расправе над 25-летним врачом-терапевтом Еленой Федоровой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дзержинский суд города удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому в убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу. Россиянин на время расследования отправлен в СИЗО — на два месяца.

Тело 25-летней россиянки, работавшей врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова, с множеством колото-резанных ран было найдено на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской 2 августа. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ («Убийство»).

Подозреваемый в убийстве мужчина психически нездоров и месяцами преследовал свою жертву. Он долгое время был тайно влюблен в девушку, долго следил за ней, но боялся вступить в личный контакт. Погибшая была замужем и ничего не знала о чувствах предполагаемого убийцы.